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مذيعة العربية: " الصين سبب ما نحن فيه "

Time منذ 16 دقيقة
Views 1426
مذيعة العربية: " الصين سبب ما نحن فيه "

الرياض (صدى):
استنكرت مذيعة قناة العربية، منتهى الرمحي، محاولات الصين في الظهور كبطل منقذ للعالم من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الرمحي: " فكرة أن الصين هي المنقذ للدول التي تعاني جائحة كورونا فكرة سخيفة " .

وتابعت مذيعة العربية: " عدم الشفافية الصينية منذ البدء هو الذي أوصلنا لما وصلنا إليه عالمياً ".

وأضافت: " لم ننس الطبيب الذي سجن ومات لاحقا لأنه تحدث أن هناك خوف من وباء، ولم ننس طرد الصحافة والتعتيم الذي قامت به الصين لأكثر من شهرين " .

وتحاول الصين من خلال إرسال ملايين الأقنعة وفرق الخبراء الطبيين للدول، أن تعكس صورة البلد المتضامن مع الآخرين لإبعاد الانتقادات التي طالتها بسبب هفوات ارتكبتها في بداية تعاملها مع الفيروس.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ......................
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ......................
محمد زهير عبد العزيز
متى يتم قبول الطلاب الوافدين في هذه السنة؟
الأحساء
يستاهلون أهلنا وأخواننا في السودان الحبيب حفظ الله السودان حكومة وشعبآ من كل داء ووباء ومن كل مكروة وأدام الله حكومة المملكة العربيه السعوديه وجعلها الله ذخرآ وعونآ لعزة الإسلام والمسلمين اللهم أمين 🌴
ابو عبدالقادر
دي نسبة الوفيات الطبيعي في الصين خلال العام 7.3 من كل 1000 فرد يعني لما تحسبها مع تعداد الصين تجدها تقارب ال 13.140مليون الفرق أنها حدثت خلال فترة قصيرة وهي فترة ثلاثة أشهر هي أشهر الشتاء ويكون معدل الوفيات فيها طبيعيا اكثر من باقي العام أضف إليها اللذين ماتوا بسبب المرض يعني العدد ممكن يكون صحيح . ولكن ليست كل الوفيات بسبب كورونا. عافانا الله وإياكم جميعا

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