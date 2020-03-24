مذيعة العربية: " الصين سبب ما نحن فيه "

الرياض (صدى):

استنكرت مذيعة قناة العربية، منتهى الرمحي، محاولات الصين في الظهور كبطل منقذ للعالم من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الرمحي: " فكرة أن الصين هي المنقذ للدول التي تعاني جائحة كورونا فكرة سخيفة " .

وتابعت مذيعة العربية: " عدم الشفافية الصينية منذ البدء هو الذي أوصلنا لما وصلنا إليه عالمياً ".

وأضافت: " لم ننس الطبيب الذي سجن ومات لاحقا لأنه تحدث أن هناك خوف من وباء، ولم ننس طرد الصحافة والتعتيم الذي قامت به الصين لأكثر من شهرين " .

وتحاول الصين من خلال إرسال ملايين الأقنعة وفرق الخبراء الطبيين للدول، أن تعكس صورة البلد المتضامن مع الآخرين لإبعاد الانتقادات التي طالتها بسبب هفوات ارتكبتها في بداية تعاملها مع الفيروس.

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