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الأعداد السابقة للصحيفة

السفارة تناشد المقيمين في بريطانيا باتباع التعليمات لمكافحة كورونا

Time منذ 3 ساعات
Views 1272
السفارة تناشد المقيمين في بريطانيا باتباع التعليمات لمكافحة كورونا

واس (صدى):
حثت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في المملكة المتحدة على اتباع التعليمات والإرشادات الجديدة الصادرة من الحكومة البريطانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السفارة في بيان لها : إنه وفقاً لإجراءات الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والملزم تطبيقها ابتداءً من هذه الليلة, ‏يتوجب عدم مغادرة المنزل إلا لشراء الأغذية والدواء، مشيرة إلى أن المحلات التجارية الأخرى كافة ستغلق, ‏كما أنه يُمنع التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن اليوم عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأيام الماضية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان الخاطفه منتشره على مناطق المملكه وليست في الشرقيه فقط
ابو عمار
ارفعي قضيه على من اتهمك في المحكمه
ابو عمار
عقبال الخامنئي واعوانه
ابو عمار
يجب احترام النظام وكلمة مشوها ما تمشي :)
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الساعة الحين4 هانت باقي ساعتين ونطلع🤗

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