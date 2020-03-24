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الأعداد السابقة للصحيفة

" العقيل " تتوعد متهميها بالتورط مع خاطفة الدمام وتناشد ولي العهد

Time منذ 56 دقيقة
Views 2163
Comment 2
" العقيل " تتوعد متهميها بالتورط مع خاطفة الدمام وتناشد ولي العهد

علي القحطاني (صدى):
توعدت الناشطة فاطمة العقيل الشهيرة باسم " فتو العقيل " من اتهموها بتورطها مع خاطفة الدمام.

ووجهت العقيل رسالة لمشهور سناب شات " مطلق السلطان "، قائلة: " حسبي الله ونعم الوكيل في مطلق السلطان الله لا يوفقه ولا يحلله ولا يبيحه، ولا راح أسامح أي واحد طعنني وقذفني في شرفي وخلاني ساحرة اللي لا يوفقكم ولا يهنيكم " .

وناشدت العقيل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يتوسط لكي يأخذ لها حقها من متهميها بهذا الاتهام، قائلة: " أنا شد محمد بن سلمان وملكنا سلمان إن ياخدوا حقي منه، ليش تسوون فيني كده حسبي الله ونعم الوكيل أنا بنت الشعب أنا بنتكم، هتحسر عليكم كلكم وبرفع فيكم قضايا كلكم ".

وكانت العقيل قد وقعت ضحية الشك، بعد التصريحات التي أدلى بها الصحفي الأمي أبو طلال الحمراني حول تورط إحدى مشهورات مواقع التواصل في الاستعانة بخاطفة الدمام في أعمال السحر والدجل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان الخاطفه منتشره على مناطق المملكه وليست في الشرقيه فقط
ابو عمار
ارفعي قضيه على من اتهمك في المحكمه
ابو عمار
عقبال الخامنئي واعوانه
ابو عمار
يجب احترام النظام وكلمة مشوها ما تمشي :)
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الساعة الحين4 هانت باقي ساعتين ونطلع🤗

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