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الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة من الملحقية الثقافية بالقاهرة للطلبة السعوديين

Time منذ 54 دقيقة
Views 354
رسالة من الملحقية الثقافية بالقاهرة للطلبة السعوديين

واس (صدى):
دعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم.

وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخّر كافة جهودها لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر والعمل على مساندتهم ومساعدتهم سواء على مستوى الدراسة أو المعيشة أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي أن هناك متابعة يومية مستمرة للاطلاع على أوضاع وأحوال الطلاب السعوديين الدارسين بمصر ومتابعة دراساتهم، منوّهًا باهتمام وزارة التعليم العالي المصرية بالطلاب الوافدين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة ليستكملوا دراساتهم دون المساس أو التأثير على حياتهم الدراسية والحياتية في مصر.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
كثيرة هي الكلمات..مثل kiss me crezy وكثير .اشوف احيان على التي شرتات
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
سعد بُلع
مستشفى الحرس الوطني بخشم العان أستغلال النفوذ من الرئيس التنفيذي لشقيقه الضابط ، وهناك أمور كثيرة .. المطلوب فتح الملفات ..

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