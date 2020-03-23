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الأعداد السابقة للصحيفة

«الآسيوي» يصنف ملعب "المنحوت في الصخر" ضمن الأجمل في القارة

Time منذ ساعة
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Comment 2
«الآسيوي» يصنف ملعب "المنحوت في الصخر" ضمن الأجمل في القارة

نواف السالم (صدى):
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب جازان ضمن أجمل 5 ملاعب ذات مشاهد خلابة في القارة الصفراء، لينافس من خلال التصويت لاختيار الملعب الأجمل في آسيا.

وتصدر ملعب جازان التصويت بنسبة 54% قبل انتهاء الفترة الممنوحة للتصويت حتى مساء الأربعاء المقبل لاختيار الملعب الأجمل.

وذكر الاتحاد الآسيوي في موقعه العربي أن الملعب "المنحوت في الصخر" ورغم أنه لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في المملكة وخارجها، وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبلية في جنوب المملكة.

وكانت "صدى" قد نشرت توجيه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتشكيل لجنة فنية لزيارة الملعب الذي نحته أحد المواطنين في جبال الحشر بجازان .

وجاء ذلك بعد أن نجح أحد المواطنين في تحويل الصخور لمدرجات متخذاً من منطقة جبلية ملعب كرة قدم بجهد شخصي ، وذلك وسط جبار الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان .

بالفيديو والصور.. مواطن ينجح في بناء ملعب كرة قدم كامل بين جبال الحشر بجازان

بعد نشر صوره.. رئيس هيئة الرياضة يوجه بخطوة هامة للملعب المنحوت بجبال الحشر

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
كثيرة هي الكلمات..مثل kiss me crezy وكثير .اشوف احيان على التي شرتات
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
سعد بُلع
مستشفى الحرس الوطني بخشم العان أستغلال النفوذ من الرئيس التنفيذي لشقيقه الضابط ، وهناك أمور كثيرة .. المطلوب فتح الملفات ..

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