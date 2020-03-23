«الآسيوي» يصنف ملعب "المنحوت في الصخر" ضمن الأجمل في القارة

نواف السالم (صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب جازان ضمن أجمل 5 ملاعب ذات مشاهد خلابة في القارة الصفراء، لينافس من خلال التصويت لاختيار الملعب الأجمل في آسيا.

وتصدر ملعب جازان التصويت بنسبة 54% قبل انتهاء الفترة الممنوحة للتصويت حتى مساء الأربعاء المقبل لاختيار الملعب الأجمل.

وذكر الاتحاد الآسيوي في موقعه العربي أن الملعب "المنحوت في الصخر" ورغم أنه لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في المملكة وخارجها، وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبلية في جنوب المملكة.

وكانت "صدى" قد نشرت توجيه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتشكيل لجنة فنية لزيارة الملعب الذي نحته أحد المواطنين في جبال الحشر بجازان .

وجاء ذلك بعد أن نجح أحد المواطنين في تحويل الصخور لمدرجات متخذاً من منطقة جبلية ملعب كرة قدم بجهد شخصي ، وذلك وسط جبار الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان .