نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

خاطفة الدمام في ورطة وأسرار صادمة حول عدم بيعها 3 مختطفين لزبائنها العواقر 

Time منذ 43 دقيقة
Views 2610
Comment 1
خاطفة الدمام في ورطة وأسرار صادمة حول عدم بيعها 3 مختطفين لزبائنها العواقر 

الدمام (صدى):
فجرت التحقيقات مفاجآت  جديدة عن  قضية " تسجيل نايف القرادي " باسم خالد مهنا طليق خاطفة الدمام، حيث توصلت إلى 5 مشتبهين في قضية " تسجيل نايف القرادي " على " مهنا " .

وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء موظفين متقاعدين في الأحوال المدنية و2 عيال عمة " مهنا " وموظفة في مستشفى القطيف للتحقيق معهم، بعد شبهة علاقتهم في عملية التزوير بإعتراف المشتبه الرئيسي بأن التزوير مقابل مبالغ مالية.

ومن جهته، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني: " توصلت التحقيقات إلى 5 مشتبهين في قضية " تسجيل نايف القرادي " على خالد مهنا وأنه تم استدعاء موظفين متقاعدين في الأحوال المدنية و2 عيال عمة " مهنا " وموظفة في مستشفى القطيف للتحقيق معهم، بعد شبهة علاقتهم في عملية التزوير بإعتراف المشتبه الرئيسي بأن التزوير مقابل مبالغ مالية.

وأشار الحمراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " أن عمليات خطف الأطفال لم يكونوا فقط " القرادي والخنيزي والعماري " كان هناك قبلهم وبعدهم تم تصريفهم لزبائنها وهن النساء التي كانت تقوم بعلاجهن بالتمريخ بسبب العقم " .

وأوضح: " عندما تيأس الزبونه من الحمل " تقيس نبضها " إذا ماعندها مانع تعرض عليها طفل حديث الولادة لكن مقابل مبالغ مالية " ، مبينا أن سبب خطف " مريم " للأطفال الشغل الشاغل في التحقيقات ولجميع من يتابع القضية لعدم وجود مبرر بما أن لديها ولد وبنت وليست عاقر في صغرها، لكن الصدمة أن المخطوفين الثلاثة هم المتبقى من عمليات الخطف ولم يتم تصريفهم " .

وكانت " صدى " ولا زالت تكرس جهودها لمتابعة ونشر ملابسات قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام لتحديد أماكن المختطفين وحاضنيهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياشباب نصيحة أول أتصال يجيك من بعد الساعة٧لاترد علية هذا يدور كفيل😂
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
روح البيت دام النفس طيبه وخشمك معك .. .. قبل يقطعون خشمك بـ10 الاف ترجع بدون خشم ..
ابو محمد
هذي غرامتها عشرين الف .. .. سالفة اللي يقول // عطيناه وجه ، ودخل بحماره ..

أخر الأخبار

إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في شقة بالطائف
إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في شقة بالطائف
Time منذ 4 دقائق Views 1102
بالفيديو.. شاب يثير الجدل بطريقة انتحاره من أحد المحاجر الصحية 
بالفيديو.. شاب يثير الجدل بطريقة انتحاره من أحد المحاجر الصحية 
Time منذ 19 دقيقة Views 217
وليد الفراج يشيد بالتفاعل الكبير لقرار حظر التجول
وليد الفراج يشيد بالتفاعل الكبير لقرار حظر التجول
Time منذ 23 دقيقة Views 307
بالفيديو.. امرأة تقود سيارتها وتخرق قرار منع التجول
بالفيديو.. امرأة تقود سيارتها وتخرق قرار منع التجول
Time منذ 41 دقيقة Views 3022
خاطفة الدمام في ورطة وأسرار صادمة حول عدم بيعها 3 مختطفين لزبائنها العواقر 
خاطفة الدمام في ورطة وأسرار صادمة حول عدم بيعها 3 مختطفين لزبائنها العواقر 
Time منذ 43 دقيقة Views 2610
سامي مؤمن : انا امثل انفسي لا امثل نادي الاتحاد
سامي مؤمن : انا امثل انفسي لا امثل نادي الاتحاد
Time منذ 49 دقيقة Views 180
بالفيديو.. مواطن يمازح الأمن بعد منع التجول: «حتى خشمي ما أطلعه»
بالفيديو.. مواطن يمازح الأمن بعد منع التجول: «حتى خشمي ما أطلعه»
Time منذ 50 دقيقة Views 2013
أول تعليق من الأهلي المصري على استقالة آل الشيخ
أول تعليق من الأهلي المصري على استقالة آل الشيخ
Time منذ ساعة Views 1879
الجابر يشارك في حملة «فيفا» للوقاية من كورونا
الجابر يشارك في حملة «فيفا» للوقاية من كورونا
Time منذ ساعة Views 1403
تفاصيل مثيرة عن المرأة العنكبوتية وحارس المزرعة وصلتهما بخاطفة الدمام 
تفاصيل مثيرة عن المرأة العنكبوتية وحارس المزرعة وصلتهما بخاطفة الدمام 
Time منذ ساعة Views 4227