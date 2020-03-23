خاطفة الدمام في ورطة وأسرار صادمة حول عدم بيعها 3 مختطفين لزبائنها العواقر 

الدمام (صدى):

فجرت التحقيقات مفاجآت جديدة عن قضية " تسجيل نايف القرادي " باسم خالد مهنا طليق خاطفة الدمام، حيث توصلت إلى 5 مشتبهين في قضية " تسجيل نايف القرادي " على " مهنا " .

وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء موظفين متقاعدين في الأحوال المدنية و2 عيال عمة " مهنا " وموظفة في مستشفى القطيف للتحقيق معهم، بعد شبهة علاقتهم في عملية التزوير بإعتراف المشتبه الرئيسي بأن التزوير مقابل مبالغ مالية.

ومن جهته، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني: " توصلت التحقيقات إلى 5 مشتبهين في قضية " تسجيل نايف القرادي " على خالد مهنا وأنه تم استدعاء موظفين متقاعدين في الأحوال المدنية و2 عيال عمة " مهنا " وموظفة في مستشفى القطيف للتحقيق معهم، بعد شبهة علاقتهم في عملية التزوير بإعتراف المشتبه الرئيسي بأن التزوير مقابل مبالغ مالية.

وأشار الحمراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " أن عمليات خطف الأطفال لم يكونوا فقط " القرادي والخنيزي والعماري " كان هناك قبلهم وبعدهم تم تصريفهم لزبائنها وهن النساء التي كانت تقوم بعلاجهن بالتمريخ بسبب العقم " .

وأوضح: " عندما تيأس الزبونه من الحمل " تقيس نبضها " إذا ماعندها مانع تعرض عليها طفل حديث الولادة لكن مقابل مبالغ مالية " ، مبينا أن سبب خطف " مريم " للأطفال الشغل الشاغل في التحقيقات ولجميع من يتابع القضية لعدم وجود مبرر بما أن لديها ولد وبنت وليست عاقر في صغرها، لكن الصدمة أن المخطوفين الثلاثة هم المتبقى من عمليات الخطف ولم يتم تصريفهم " .

وكانت " صدى " ولا زالت تكرس جهودها لمتابعة ونشر ملابسات قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام لتحديد أماكن المختطفين وحاضنيهم.