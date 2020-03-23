الجابر يشارك في حملة «فيفا» للوقاية من كورونا

ماجد محمد (صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال إطلاق حملة توعية جديدة يقودها أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم، من أجل دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار المرض.

ويشارك سامي الجابر النجم السابق للمنتخب السعودي ونادي الهلال، ضمن حملة «فيفا»، ضمن 28 لاعبا، يشاركون بـ 12 لغة.

ويأتي في الحملة: «سامي الجابر من المملكة، وأليسون بيكر من البرازيل، وإيمري بلوزوجلو من تركيا، وجاريج بورجيتي من المكسيك، وجيانلويجي بوفون من إيطاليا، وإيكر كاسياس من إسبانيا، وسونهيل شيتري من الهند، ويوري جوركاييف من فرنسا، وهان دوان من الصين، وصامويل إيتو من الكاميرون، وراداميل فالكاو من كولومبيا، ولورا جورج من فرنسا، وفاليري كاربن من روسيا، وميروسلاف كلوزه من ألمانيا، وفيليب لام من ألمانيا، وجاري لينكر من إنجلترا، وكارلي لويد من الولايات المتحدة».

وتضم الحملة أيضا: «ليونيل ميسي من الأرجنتين، وميدو من مصر، ومايكل أوين من إنجلترا، وبارك جي سونج من كوريا، وكارليس بويول من إسبانيا، وسيليا ساسيستش من ألمانيا، وأساكو تاكاكورا من اليابان، ويايا توريه من كوت ديفوار، وخوان سباستيان فيرون من الأرجنتين، وسون وين من الصين، وتشافي هيرنانديز من إسبانيا».

وتشمل الحملة تعليمات الوقاية من كورونا، بحماية الأيدي والمرفق والوجه، بالإضافة إلى تباعد المسافة بين الأشخاص والانتباه لأي أعراض طارئة، من أجل تقليل الإصابة بالفيروس ومحاولة التغلب عليه سريعاً.