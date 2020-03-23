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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. رئيس «مكافحة الفساد»: لا حصانة للأمراء ونتابع قضايا فساد لشركات مملوكة للدولة

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. رئيس «مكافحة الفساد»: لا حصانة للأمراء ونتابع قضايا فساد لشركات مملوكة للدولة

الرياض (صدى):
قال رئيس مكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن هذه الفترة يتم متابعة قضايا فساد في شركات مملوكة للدولة، والنتائج سوف تعلن.

‏وأضاف خلال برنامج «في الصورة»، أن الوزارات حينما يكون المخصص في ميزانيتها مرتفعاً، ففي الغالب يكون هناك ثغرات للفساد، لافتاً إلى أنه لا يحدد وزارة بعينها، لكن هذا الذي لمسه بحكم عمله، قائلا: «نحقق الآن في قضايا فساد مالي داخل بعض الأندية، رُفعت لنا من معالي وزير الرياضة».

‏واستكمل: «وصلنا موضوع الفساد في جامعة الملك عبدالعزيز، وطلعنا فيها ناس، لكن الموضوع ما طلع فيه إشكالية، اللي عنده عكس كلامي يعطيني إياه».

وأكد أنه « لا حصانة للأمراء، وما في أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، والتوجيه الملكي واضح في ذلك».

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
كثيرة هي الكلمات..مثل kiss me crezy وكثير .اشوف احيان على التي شرتات
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
بنت الجهني
انا مع اخوي القرشي في كلامه صحيح ماقال في هذا الرد لان والله جد مااحنا عارفين للمنصه حقت عين وكلمتنا المدرسه بعد التعليق ب أسبوع قالت حملوا منظومة التعليم الموحد وادخلو نظام نور وسجلوا فيه سوينا كل شي وندخل ع التطبيق حق التعلم عن بعد ويجي خطا في التسجيل والى الحين احنا ماندري ايش نسوي وانا وصحابتي كلنا نعاني من ذا الشئ احنا دفعة ثالث ثانوي يعني لا مدرسه متواصلة معنا ولا المنظومة حقت التعليم عن بعد تفتح معنا يجي خطا في التسجيل والى الان موقفين والله
سعد بُلع
مستشفى الحرس الوطني بخشم العان أستغلال النفوذ من الرئيس التنفيذي لشقيقه الضابط ، وهناك أمور كثيرة .. المطلوب فتح الملفات ..

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