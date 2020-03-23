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بالفيديو..رئيس وحدة اللقاحات يعلن التوصل لموذح أولي للقاح معالج لكورونا
منذ ساعة
2947
1
الرياض (صدى):
أعلن الدكتور أنور هاشم رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، عن التوصل إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس كورونا.
وقال الدكتور أنور هاشم، عبر «برنامج يا هلا»: «تمكنا من الوصول وبدأنا العمل عليه بالفعل منذ أسبوع».
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أحدث التعليقات
يارب اسئلك الشفاء العاجل
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياشباب نصيحة أول أتصال يجيك من بعد الساعة٧لاترد علية هذا يدور كفيل😂
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
روح البيت دام النفس طيبه وخشمك معك .. .. قبل يقطعون خشمك بـ10 الاف ترجع بدون خشم ..
ابو محمد
هذي غرامتها عشرين الف .. .. سالفة اللي يقول // عطيناه وجه ، ودخل بحماره ..
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