بالفيديو..رئيس وحدة اللقاحات يعلن التوصل لموذح أولي للقاح معالج لكورونا

الرياض (صدى):

أعلن الدكتور أنور هاشم رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، عن التوصل إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس ‎كورونا.

وقال الدكتور أنور هاشم، عبر ‎«برنامج يا هلا»: «تمكنا من الوصول وبدأنا العمل عليه بالفعل منذ أسبوع».