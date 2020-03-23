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تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

Time منذ 25 دقيقة
Views 1287
تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وكالات (صدى):
قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأحيل أولمبياد ‎#طوكيو_2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرجح أن تقام الدورة صيف 2021، وذلك لمنع انتشار العدوى بعد تفشيها في كل أنحاء العالم.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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