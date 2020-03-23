تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وكالات (صدى):

قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأحيل أولمبياد ‎#طوكيو_2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرجح أن تقام الدورة صيف 2021، وذلك لمنع انتشار العدوى بعد تفشيها في كل أنحاء العالم.