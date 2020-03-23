الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم

الرياض (صدى):

دعت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة، المعتمرين المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم للاستفادة من الإعفاء القانوني والمالي.

وأتاحت للمعتمرين بحسب المدة النظامية لعمرة 1441 فرصة التقدم بطلب الإعفاء القانوني والمالي المترتب على التأخر، وذلك قبل نهاية يوم 4/ 8/ 1441 على موقع الوزارة عبر الرابط التالي من هـــــنــــا.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة ستقوم بتأمين وسيلة التنقل إلى بلد المعتمر، عبر إشعاره برسالة نصية على هاتفه المسجل في النظام بتفاصيل الرحلة وموعد السفر.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة ستتولى تأمين وسيلة التنقل إلى بلد المعتمر عبر رسالة نصية على هاتفه المسجل في النظام، متضمنة تفاصيل الرحلة وموعد السفر.

وشددت الوزارة على أن العقوبات النظامية بحدّها الأعلى ستُطبق عل المعتمرين الذين لم يستفيدوا من فترة الإعفاء.