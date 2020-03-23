نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الأزهر يوضح حكم الميت بـ«كورونا»

Time منذ 57 دقيقة
Views 1568
Comment 1
الأزهر يوضح حكم الميت بـ«كورونا»

القاهرة (صدى):
أوضحت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى، أن من مات بفيروس كورونا فهو شهيد، له أجر شهداء الآخرة، ويُطبَّق عليه ما يُطبَّق على أموات المسلمين من أحكام الدنيا، من غُسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ جنازة.

واستشهدت بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ» [مُتفق عليه].

واستدلت لجنة الفتوى، بقوله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدُّونَ الشَّهيدَ فيكُم؟» قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، قالَ: «إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ»، قالوا: فمَن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطنِ فَهوَ شَهيدٌ»، وزَادَ في روايةٍ «والغَرِقُ شهيدٌ» [صحيح مسلم].

وأوضحت أن من مات بفيروس كورونا داخل في حكم من مات بالطاعون، وقد عَرَّف ابن منظور في «لسان العرب» الطَّاعون بأنه: «الْمَرَضُ الْعَامُّ وَالْوَبَاءُ الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الْهَوَاءُ فَتَفْسُدُ لَهُ الأَمْزِجَةُ وَالأَبْدَانُ».

وأكدت أن الشهداء نوعان: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة هو من مات في قتال أعداء الدين والوطن، وحكم هذا الشهيد أنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يدفن على حالته، أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة فهو من مات بسببٍ معين من مجموعة الأسباب التي ذُكرت في الحديث الشَّريف والتي منها الموت بسبب وباء كفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ولكنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

أخر الأخبار

السديس يوجه بتقليص عدد العاملات في الحرمين الشريفين
السديس يوجه بتقليص عدد العاملات في الحرمين الشريفين
Time منذ 10 دقائق Views 1166
إلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد في برامج الابتعاث
إلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد في برامج الابتعاث
Time منذ 15 دقيقة Views 1447
بالفيديو.. سيرين عبدالنور ووالدتها بملابس النوم
بالفيديو.. سيرين عبدالنور ووالدتها بملابس النوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1275
تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
Time منذ 25 دقيقة Views 1279
الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم
الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم
Time منذ 27 دقيقة Views 1300
حقيقة توزيع أجهزة «لاب توب» على الطلاب للتعليم عن بعد
حقيقة توزيع أجهزة «لاب توب» على الطلاب للتعليم عن بعد
Time منذ 42 دقيقة Views 2230
حقيقة رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بمكة
حقيقة رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بمكة
Time منذ 45 دقيقة Views 2296
تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا‎ لأجل غير مسمى
تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا‎ لأجل غير مسمى
Time منذ 51 دقيقة Views 1380
بالفيديو.. رصد عدد من المخالفين لقرار منع التجول بالمدينة المنورة
بالفيديو.. رصد عدد من المخالفين لقرار منع التجول بالمدينة المنورة
Time منذ 55 دقيقة Views 2552
الأزهر يوضح حكم الميت بـ«كورونا»
الأزهر يوضح حكم الميت بـ«كورونا»
Time منذ 57 دقيقة Views 1568