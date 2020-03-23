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عائلة حميدان التركي تعرب عن قلقها عليه في أمريكا بسبب كورونا

Time منذ ساعة
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عائلة حميدان التركي تعرب عن قلقها عليه في أمريكا بسبب كورونا

واشنطن (صدى):
‏أعرب أبناء حميدان التركي، المعتقل السعودي المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقهم على صحة والدهم في أحد سجون بينسلفانيا، الذي يقضي فيه والدهم حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الولاية.

وقالت نورة حميدان تركي، عبر «تويتر»: «عدد حالات الكورونا في ولاية بينسلڤينيا الأمريكية والتي يقضي فيها والدي محكوميته يزداد يومياً بأعداد أكبر من اليوم الذي قبله.. اللهم إنا نستودعك والدي فاحفظه بحفظك ورعايتك».

وكتبت شقيقتها أروى حميدان التركي، «وصل عدد الحالات لـ 371 حالة ! اللهم بعزتك وبقوتك، احفظ أبي من هذا الوباء وارحمه يا رب برحمتك يا عزيز يا رحيم».

وتناقلت العديد من الحسابات تدوينات عائلة التركي، دعما لهم، حيث يحظى السجين السعودي بتعاطف واسع من داخل السعودية وحتى خارجها.

ويؤمن كثير من الناس ببراءة حميدان التركي، من التهم التي سُجن بسببها منذ العام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.

واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان للمرة الأولى في شهر نوفمبر العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ثم اعتُقل مجددًا العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي العام 2011، خففت المحكمة الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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