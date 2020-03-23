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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث البنوك يوضح حقيقة إلغاء أقساط العاملين في القطاع الصحي 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث البنوك يوضح حقيقة إلغاء أقساط العاملين في القطاع الصحي 

علي القحطاني (صدى):
علق المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ على مبادرة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" حتى الآن.. المبادرة موجهة للممارسين الصحيين فقط، دون أي رسوم أو كلفة إضافية عليهم ".

وأشار إلي القرار ينص على تأجيل سداد ثلاثة اقساط متتالية لمدة 3 شهور بداية من إبريل وسترحل الأقساط للقسط الأخير، مبينا:" سيكون هناك تمديد وإعادة جداولة للأقساط وبالتالي لا يوجد عليها رسوم إضافية ".

وتابع أن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي دون التفريق بين مقيم أو مواطن، مؤكدا أنه سيتم تأجيل الأقسا ط ولانية لإلغائها في هذه المرحلة.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل القرار الصادر من مؤسسة النقد بخصوص تأجيل سداد أقساط (3) شهور للعاملين في المجال الصحي للقروض العقارية والاستهلاكية والتمويل تأجيري.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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