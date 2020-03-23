إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول وتحويل أنشطة تطبيقات التوصيل

الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن تطبيقات التوصيل ستضاعف من إمكاناتها لخدمة المواطن والمقيم بالتزامن مع فرض منع التجول في المملكة اعتبارًا من اليوم.

ولفت الحسين إلى إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول وتحويل أنشطة التطبيقات لتوصيل طلبات الخضار واللحوم والتموينات

وأردف أن كثيرًا من الناس يرون أن منع التجول يعني توقف الحياة، وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا فهناك أكثر من 9 قطاعات ستواصل عملها حتى في ساعات منع التجول وكل هذه القطاعات ستخدم المواطن في كل الأوقات.

وأبان أن قطاع التغذية لن يتأثر بمنع التجول، مضيفا أنه يمكن طلب المنتجات عبر تطبيقات التوصيل خلال ساعات منع التجول.

ولفت إلى أن القطاع الصحي متاح لكل المواطنين والمقيمين في كل الأوقات وتقدم المستشفيات والصيدليات خدماتها في وقت حظر التجول وخارجه إضافة إلى قطاع الطاقة والاتصالات والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية.