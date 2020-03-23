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إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول وتحويل أنشطة تطبيقات التوصيل

Time منذ ساعة
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إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول وتحويل أنشطة تطبيقات التوصيل

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن تطبيقات التوصيل ستضاعف من إمكاناتها لخدمة المواطن والمقيم بالتزامن مع فرض منع  التجول في المملكة اعتبارًا من اليوم.

ولفت الحسين إلى إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول وتحويل أنشطة التطبيقات لتوصيل طلبات الخضار واللحوم والتموينات

وأردف أن كثيرًا من الناس يرون أن منع التجول يعني توقف الحياة، وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا فهناك أكثر من 9 قطاعات ستواصل عملها حتى في ساعات منع التجول وكل هذه القطاعات ستخدم المواطن في كل الأوقات.

وأبان أن قطاع التغذية لن يتأثر بمنع التجول، مضيفا أنه يمكن طلب المنتجات عبر تطبيقات التوصيل خلال ساعات منع التجول.

ولفت إلى أن القطاع الصحي متاح لكل المواطنين والمقيمين في كل الأوقات وتقدم المستشفيات والصيدليات خدماتها في وقت حظر التجول وخارجه إضافة إلى قطاع الطاقة والاتصالات والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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