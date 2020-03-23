شاهد.. أحد رجال الأمن للمواطنين: الخبز سيكون بـ ١٠ آلاف ريال في حالة واحدة 

وقال رجل الأمن في تصريحات تلفزيونية: " أما من يتأخر وينام بالنهار ويقوم الساعة الثامنة أو التاسعة ويبحث عن الخبز، فالخبز سيكون بـ ١٠ آلاف ريال " .
ومن جهته، أوضح مصدر مطلع أن الرسالة المتداولة عن الرصد الآلي لتجاوز وقت منع التجول المحدد " غير صحيحة " ، لافتا إلى أن الرصد الآلي لا يرصد مثل هذه المخالفات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " ، قد أصدر قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما، من مساء يوم الاثنين.