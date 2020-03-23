شاهد.. أحد رجال الأمن للمواطنين: الخبز سيكون بـ ١٠ آلاف ريال في حالة واحدة 

الرياض (صدى):

عقب أحد رجال الأمن على قرار فرض منع التجوال في المملكة ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بتوجيه رسالة لمن ينامون بالنهار ويقومون في الساعة الثامنة مساءً.

وقال رجل الأمن في تصريحات تلفزيونية: " أما من يتأخر وينام بالنهار ويقوم الساعة الثامنة أو التاسعة ويبحث عن الخبز، فالخبز سيكون بـ ١٠ آلاف ريال " .

ومن جهته، أوضح مصدر مطلع أن الرسالة المتداولة عن الرصد الآلي لتجاوز وقت منع التجول المحدد " غير صحيحة " ، لافتا إلى أن الرصد الآلي لا يرصد مثل هذه المخالفات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " ، قد أصدر قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما، من مساء يوم الاثنين.