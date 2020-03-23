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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. شوارع المملكة في الساعة الأولى لبدء منع التجوال

Time منذ ساعتين
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شاهد.. شوارع المملكة في الساعة الأولى لبدء منع التجوال

الرياض (صدى):
بدأ مساء اليوم الخميس، تطبيق قرار منع التجوال في المملكة، تنفيذًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، بمنع التجوال من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.

وقبل دخول موعد منع التجوال بنحو ساعة، أظهر مقطع فيديو انطلاق المركبات في الرياض كل إلى منزله، تنفيذًا للأمر الملكي، وكذلك تفاديًا للغرامة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إذ تُقدر بـ 10 آلاف ريال للمخالفين.

ووثّقت مقاطع فيديو وصورًا شوارع الرياض وجدة ومناطق المملكة، خالية من المواطنين والمقيمين، في حين تواجد أبطال الحرس الوطني فيها لتطبيق القرار، فيما تم رصد أحد المخالفين بالرياض والذي خرج بمركبته في أحد الشوارع الرئيسية.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة للمواطنين في مقطع فيديو لها قائلة : " حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم " .

 

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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