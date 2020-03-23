شاهد.. شوارع المملكة في الساعة الأولى لبدء منع التجوال

الرياض (صدى):

بدأ مساء اليوم الخميس، تطبيق قرار منع التجوال في المملكة، تنفيذًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، بمنع التجوال من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.

وقبل دخول موعد منع التجوال بنحو ساعة، أظهر مقطع فيديو انطلاق المركبات في الرياض كل إلى منزله، تنفيذًا للأمر الملكي، وكذلك تفاديًا للغرامة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إذ تُقدر بـ 10 آلاف ريال للمخالفين.

ووثّقت مقاطع فيديو وصورًا شوارع الرياض وجدة ومناطق المملكة، خالية من المواطنين والمقيمين، في حين تواجد أبطال الحرس الوطني فيها لتطبيق القرار، فيما تم رصد أحد المخالفين بالرياض والذي خرج بمركبته في أحد الشوارع الرئيسية.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة للمواطنين في مقطع فيديو لها قائلة : " حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم " .