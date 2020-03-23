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الأعداد السابقة للصحيفة

"الجوازات" تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة

Time منذ ساعتين
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"الجوازات" تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين المتواجدين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها، لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وأكدت الجوازات أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
سبحان الله العظيم
ابو محمد
العنوا خامسهم واخرسوهم ...
منتوف اللحية إي والله
واجهت البلاد الكثير من الكوارث الطبيعية والحروب على مدى تاريخها لم نسمع في يوم من الايام أن البنوك قامت بأي واجب وطني ولو حتى بالكلام عندما نطالب البنوك أن تقوم بواجبها الوطني فهذا يعني أننا لا نفهم مطلقاً كان من الأولى بنا أن نتعلم من الماضي لكل مواطن رصيد في أحد هذه البنوك إن لم تكن سيولة نقدية أو وديعة فهي على الأقل رواتب سواءً كانت هذه الرواتب وظيفية أو تقاعدية أو ضمان إجتماعي هذه الأموال تجني أرباحها البنوك وهي أرباح بالمليارات المفترض أن يتم مطالبة البنوك وإجبارها على توجيه نصف هذه الأرباح على الأقل لبيت المال لكي ينفق منها على الأسر التي ليس لها قوت إلا مرارة الفقر والحاجة أتمنى أن ينهض من هذا المجتمع أناس واعين ومحنكين ليتبرعوا بمجهود مقاضاة هذه البنوك محلياً وخارجياً والرجوع عليها بدفع أتعابهم
أبوسطام
سبحان الله
M-512
يفترض إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات الصحية قبل الخروج من المنزل اما حظر التجول فهذا قرار غير إنساني ولا يمت بصلة في إنتشار العدوى.

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