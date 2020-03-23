ليفربول يستعين بأخصائي نفسي لتهدئة لاعبيه

وكالات (صدى):

قرّرت إدارة نادي ليفربول، الاعتماد على أخصائي نفسي؛ لتهدئة لاعبيه وتخفيف التوتر عليهم بشأن توقف الدوري الإنجليزي.

وقال الأخصائي النفسي لي ريتشاردسون: " كل ما يمكن السيطرة عليه هو سلوكنا واستجابتنا للتحدي المتمثل في الحفاظ على سلامة الأشخاص الأكثر تعرضا للمرض وتقليل معدلات الإصابة بالفيروس " .

كما نصح الأخصائي اللاعبين بالبدء كل يوم بنظام تنفس خاص في حالة شعورهم بالقلق، محذرًا إياهم من مخاطر الشعور بالملل، مطالبًا إياهم بإنشاء نظام يومي واستخدام فرصة الظروف الحالية في قضاء وقت أطول مع عائلاتهم.

كما طالبهم، بعدم التركيز على الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم قراءة أي مخاوف بشأن الوضع في النادي.

يذكر أنه تم تعليق البريميرليغ إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما ترددت أنباء عن إلغاء بطولة الدوري هذا العام.