بالصور.. لقب جديد لريال مدريد على يد أسينسيو

وفاز ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد ، الغائب عن فريقه في الموسم بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الركبة، باللقب بعد المباراة النهائية على ممثل ليغانيس، أيتور رويبال، بـ 4-2، علما أنه انتصر في الدور نصف النهائي على مورلانس، لاعب فياريال، بخماسية مقابل هدف.
وشاهد المباراة أكثر من 170 ألف شخص و في عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة 18 ناديا بالدوري الإسباني ، ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة " برو إيفولوشن سوكر " ، التي تعد المنافس الأساسي للعبة " فيفا 20 " .
ونشر أسينسيو صورة له على حسابه في " إنستغرام " ، وشكر كل من دعمه ودعم ريال مدريد، ومن المقرر أن يتم التبرع بأرباح هذه البطولة التي وصلت إلى أكثر من 140 ألف يورو " حوالي 150 ألف دولار " لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إسبانيا خلال الأيام الماضية.