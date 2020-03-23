بالصور.. لقب جديد لريال مدريد على يد أسينسيو

وكالات (صدى):

أطلق إيباي لانوس بطل ألعاب الفيديو الاسباني بطولة فيفا 20 عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتعويض عن توقف الدوري بعد تفشي الفيروس الوبائي، فيما قررت الأندية بعد ذلك ترشيح لاعب من الفريق الأول لتمثيلها في بطولة " فيفا 20 ".

وفاز ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد ، الغائب عن فريقه في الموسم بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الركبة، باللقب بعد المباراة النهائية على ممثل ليغانيس، أيتور رويبال، بـ 4-2، علما أنه انتصر في الدور نصف النهائي على مورلانس، لاعب فياريال، بخماسية مقابل هدف.

وشاهد المباراة أكثر من 170 ألف شخص و في عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة 18 ناديا بالدوري الإسباني ، ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة " برو إيفولوشن سوكر " ، التي تعد المنافس الأساسي للعبة " فيفا 20 " .

ونشر أسينسيو صورة له على حسابه في " إنستغرام " ، وشكر كل من دعمه ودعم ريال مدريد، ومن المقرر أن يتم التبرع بأرباح هذه البطولة التي وصلت إلى أكثر من 140 ألف يورو " حوالي 150 ألف دولار " لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إسبانيا خلال الأيام الماضية.