إيطاليا تمنع إسعاف من تزيد أعمارهم عن 90 عاما بأجهزة تنفس

وقال الطبيب غال بيليغ الذي يعمل بمستشفى في مدينة بارما شمال إيطاليا، أن عدد أجهزة التنفس الصناعي منخفض للغاية مقارنة بالأعداد الهائلة للمصابين، وفقا لتقارير بثه تلفزيون "N12".
وأضاف أن: "الوضع لا يتحسن، إنه يزداد سوءا"، مشيرا إلى أنه كان بالأمس يعمل في قسم العظام الذي تم تخصيصه لمعالجة المصابين بالفيروس، وكانوا يحاولون مساعدة مرضى كورونا المصابين بمرض عضال.
وتابع: "نسعى للتخفيف عنهم في لحظاتهم الأخيرة، كما نسمح لهم بالتحدث إلى عائلاتهم وتوديعهم، خاصة أنهم ابتعدوا عنهم لفترة طويلة بسبب العزل الصحي".