إدوارد سالفيو يكشف سر قرار العودة للأرجنتين

وكالات (صدى):

كشف اللاعب الأرجنتيني، إدواردو سالفيو، بعض الأسباب التي جعلته يقرر العودة من جديد إلى الأرجنتين وبالتحديد إلى بوكا جونيورز.

وأوضح أنه شعر بأزمة كبيرة في فريقه السابق بنفيكا عقب رحيل المدرب روي فيتوريا لتدريب النصر، قائلا: « الشيء الرئيسي هو رغبتي أن أكون قريبًا من والدي المريض، كما أنني أردت اللعب، لطالما كنت لاعباً هاماً مع خورخي جيسوس وروي فيتوريا، كانت الأشهر الستة الأخيرة مع فيتوريا جيدة جدًا بالنسبة لي لكن تغير الأمر بعد رحيله إلى النصر وحضور برونو لاج».

وأضاف: «مع برونو لاج مدرب بنفيكا الحالي، لم يكن الأمر كذلك، توقفت عن الشعور بالأهمية، لقد أخبرني برونو لاج أنه لا يمكنه سوى اختيار 11 لاعبًا وأنه يجب عليه مواصلة العمل».

وتابع: «كانت مشكلتي أنني اعتقدت أنه لا أحد يتدرب مثلي ثم لم يلعب، لطالما كنت لاعباً هاماً في بنفيكا وكان من الصعب بالنسبة لي قبول عدم اللعب، لكنني كنت دائمًا في مزاج جيد للعمل ومساعدة الفريق».