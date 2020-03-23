أمير نجران: شعبنا العظيم فاجأ العالم بكلمة "سمعا وطاعة" (فيديو)

نجران (صدى):

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، خطة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، الذي أصدره انطلاقًا من حرصه -رعاه الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وناقش سموه مع مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أهمية تحقيق الغايات الصحية التي صدر من أجلها هذا الأمر.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما سطره الشعب السعودي العظيم فور صدور أمر منع التجول، حيث أعلن الشعب السمع والطاعة في هذا المكره ووسط هذا الظرف العسير، مبينًا أن ذلك هو المعنى الحقيقي لمعنى الطاعة في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

وبين سموه أن أمر منع التجول فرض من أجل سلامة المواطن والمقيم، حاثا المواطنين والمقيمين بأهمية التزام المنزل حتى في فترة السماح، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.