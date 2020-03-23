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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير نجران: شعبنا العظيم فاجأ العالم بكلمة "سمعا وطاعة" (فيديو)

Time منذ 59 دقيقة
Views 1530
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أمير نجران: شعبنا العظيم فاجأ العالم بكلمة "سمعا وطاعة" (فيديو)

نجران (صدى):
استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، خطة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، الذي أصدره انطلاقًا من حرصه -رعاه الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وناقش سموه مع مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أهمية تحقيق الغايات الصحية التي صدر من أجلها هذا الأمر.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما سطره الشعب السعودي العظيم فور صدور أمر منع التجول، حيث أعلن الشعب السمع والطاعة في هذا المكره ووسط هذا الظرف العسير، مبينًا أن ذلك هو المعنى الحقيقي لمعنى الطاعة في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

وبين سموه أن أمر منع التجول فرض من أجل سلامة المواطن والمقيم، حاثا المواطنين والمقيمين بأهمية التزام المنزل حتى في فترة السماح، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

أمر ملكي بمنع التجول لمدة 21 يوماً

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أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
حتى نظفت الشوارع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو تقول لي تعال ببلاش ولا أعطيك دراهم ماجيت😂😂😂😂😂😂😂😂
البرفسور حنس
😂😂😂😂.. المهدي طلع ابو طعميه
يارب اسئلك الشفاء العاجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. شوفوا كيف تتعامل الدول مع مرضاهم وشعوبهم وتختلق الاعذار الواهيه ، رغم ان المصانع عندهم شغاله ، كافة الادويه واجهزة التنفس والمصفّيات وكل ماتحتاجه المستشفيات ، إلا انهم مايبون ينفقون الاموال على المرضى ( 60 عام فمافوق ) ، بمعنى الفلوس عندهم اهم من ارواح شعوبهم ، باالرغم من ان المرضى دافعين قيمة التأمين ... .. باالعكس تماماً من دولتنا دولة الإسلام والأمن والأمان ، العلاج ببلاش للمواطن والمقيم أياً كان عمره او جنسه او جنسيته ، لا تهم الجنسيه والعمر بل الأهم الإنسانيه ، إنطلاقاً من التعاليم والواجبات الإسلاميه .. ... حفظكم الله يارجال دولتنا العزيزه .. الف الف في الف الف تحيه اجلال واحترام وتقدير وعرفان ، للمسؤلين من الملك الى اصغر مسؤول باالدوله ..

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