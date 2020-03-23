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الأعداد السابقة للصحيفة

"هيئة الاتصالات" تكشف عن الشركات المرخصة والتطبيقات المسجلة

Time منذ ساعة
Views 1566
"هيئة الاتصالات" تكشف عن الشركات المرخصة والتطبيقات المسجلة

الرياض (صدى):
وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة تتضمن شركات التوصيل والتطبيقات المرخصة والمسجلة لديها؛ لحماية حقوق المستفيدين.

وحذرت هيئة الاتصالات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، من التعامل مع غير شركات التوصيل والتطبيقات المسجلة لديها، داعية إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني فقط.

ودعت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على التحديثات بشأن القائمة.

وجاءت قائمة مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، كالتالي:البريد السعودي، أرامكس، زاجل، شركة عالم الكون، شركة ناقل، شركة إيراد التجارية، شركة الإسناد السريع، شركة المتاجر المركزية، ارام ميم، كريم، شركة قائمة نقوه، شركة كاريدج السعودية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي لو تقول لي تعال ببلاش ولا أعطيك دراهم ماجيت😂😂😂😂😂😂😂😂
البرفسور حنس
😂😂😂😂.. المهدي طلع ابو طعميه
يارب اسئلك الشفاء العاجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. شوفوا كيف تتعامل الدول مع مرضاهم وشعوبهم وتختلق الاعذار الواهيه ، رغم ان المصانع عندهم شغاله ، كافة الادويه واجهزة التنفس والمصفّيات وكل ماتحتاجه المستشفيات ، إلا انهم مايبون ينفقون الاموال على المرضى ( 60 عام فمافوق ) ، بمعنى الفلوس عندهم اهم من ارواح شعوبهم ، باالرغم من ان المرضى دافعين قيمة التأمين ... .. باالعكس تماماً من دولتنا دولة الإسلام والأمن والأمان ، العلاج ببلاش للمواطن والمقيم أياً كان عمره او جنسه او جنسيته ، لا تهم الجنسيه والعمر بل الأهم الإنسانيه ، إنطلاقاً من التعاليم والواجبات الإسلاميه .. ... حفظكم الله يارجال دولتنا العزيزه .. الف الف في الف الف تحيه اجلال واحترام وتقدير وعرفان ، للمسؤلين من الملك الى اصغر مسؤول باالدوله ..
M-512
هذا القرار غير مدروس وغير ذكي يفترض أن يتم إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات قبل الخروج من المنزل ، اما مسألة حظر التجول فهي غير إنسانية ، السبب الرئيسي من إنتشار هذا الفيروس من الناس إلي أتوا من خارج المملكة وهذا هو السبب الرئيسي المؤلم الناس السليمين مالهم ذنب.

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