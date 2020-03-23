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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جولة داخل غرف العزل الخاصة بحالات فيروس كورونا

Time منذ 11 دقيقة
Views 1267
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بالفيديو.. جولة داخل غرف العزل الخاصة بحالات فيروس كورونا

الرياض (صدى):
كشف مراسل قناة «العربية»، تفاصيل غرف العزل الخاصة بحالات فيروس كورونا، داخل مستشفى الملك فهد في منطقه جازان.

وأوضح أن الكادر الطبي قبل دخوله إلى هذه الغرف وقبل الدخول إلى هذا القسم بالتحديد يجب أن يرتدي زي كامل مع القناع n195 وهو الذي تمتلكه وتوفره الصحة لكوادرها الطبية في كافة مستشفيات مناطق المملكة، وكذلك القناع الذي يسمى «آي شيلد».

وقال الدكتور إدريس الفقيه، استشاري العناية المركزة، إن هذه الغرف الذكية لا تحتاج إلى اللمس أبدا، حيث أن هناك مستشعر خاص بالباب الزجاجي، يفتح دون لمس، والغرفة الأولى مجهزة بالكامل، ويمكن للمارس الصحي الحصول على ملابسه وتغيير الملابس الملوثه ووضعها في منطقة النفايات الطبية الخطرة، مع مراقبة المريض من الزجاج الخارجي ولا يحتاج الدخول إلى داخل الغرفة المعزولة.

وأشار إلى أنها مزودة بجميع الأجهزة التي يحتاجها المريض من المراقبة الخاصة بالعلامات الحيوية والأكسجين، وأيضا إعطاء الأدوية عن طريق المحاليل الإلكترونية، فلا يحتاج الطبيب الدخول إلا في الحالات الخاصة جدا.

وأضاف أنه يوجد مستشعر آخر خاص بالغرفة المعزولة يعمل على فتح الباب أتوماتيكيا عند الضرورة.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه ... مو معقوله تصل انحلال الاخلاق الى هالدرجه
ابو عمار
اوكي
ابو داود
فجر السعيد لم تخطيء علي السعوديه ومن حقها ان تمدح وطنها ومافي داعي لمهاجمة فجر السعيد فالسعوديه والكويت عينين في راس ويكفينا ماقاله الملك فهد رحمه الله نحن والكويت اما ان نعيش سوا او نموت سوا
ibrahim79
تقول نعبدها لاحول ولا قوة الا باالله
عبدالعزيز سالم
طيب ايش الجديد هي الوحيده في العالم للي ماتستطيع تحتضان .عيالها ؟

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