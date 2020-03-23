قاضي سابق يوضح الفرق بين حظر التجول والإقامة الجبرية

جدة (صدى):

يخلط الناس بين منع التجول والإقامة الجبرية، فأوضح لقاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة ومكة الشيخ تركي بن ظافر القرني اللبس في هذا الأمر مشيرا إلى أن أن منع التجول يعني منع الناس من التحرك في طرق وشوارع المدن أو التنقل فيها، لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قبل من له السلطة التنفيذية، في حين أن الإقامة الجبرية تكون من اختصاص القضاء.

وتابع بأن منع التجول لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بشخص واحد أو أكثر، مشيرا إلى أن الإقامة الجبرية تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم، بخلاف منع التجول، إذ إن المشمولين به لم يرتكبوا جرما، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم.

وبين القاضي القرني أن عدم فرض المنع يكون له مفاسد أعظم من فرضه لما قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يُفرض المنع ويُصدر سدا للذريعة وحفاظا على الدولة والأرواح والممتلكات، ويعتبر المخالف للمنع عاصياً ومستحقاً للعقوبة؛ لوجوب طاعة ولي الأمر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي يمنع التجول في مدن المملكة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة 21 يوماً، فيما أعلنت عدة دول خليجية وعربية وإسلامية وأوربية عن منع التجول لمدد محددة أو مفتوحة في خطوات للتصدي لانتشار فايروس كورونا.