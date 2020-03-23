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الأعداد السابقة للصحيفة

قاضي سابق يوضح الفرق بين حظر التجول والإقامة الجبرية

Time منذ 10 دقائق
Views 1196
قاضي سابق يوضح الفرق بين حظر التجول والإقامة الجبرية

جدة (صدى):
يخلط الناس بين منع التجول والإقامة الجبرية، فأوضح لقاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة ومكة الشيخ تركي بن ظافر القرني اللبس في هذا الأمر مشيرا إلى أن أن منع التجول يعني منع الناس من التحرك في طرق وشوارع المدن أو التنقل فيها، لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قبل من له السلطة التنفيذية، في حين أن الإقامة الجبرية تكون من اختصاص القضاء.

وتابع بأن منع التجول لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بشخص واحد أو أكثر، مشيرا إلى أن الإقامة الجبرية تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم، بخلاف منع التجول، إذ إن المشمولين به لم يرتكبوا جرما، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم.

وبين القاضي القرني أن عدم فرض المنع يكون له مفاسد أعظم من فرضه لما قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يُفرض المنع ويُصدر سدا للذريعة وحفاظا على الدولة والأرواح والممتلكات، ويعتبر المخالف للمنع عاصياً ومستحقاً للعقوبة؛ لوجوب طاعة ولي الأمر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي يمنع التجول في مدن المملكة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة 21 يوماً، فيما أعلنت عدة دول خليجية وعربية وإسلامية وأوربية عن منع التجول لمدد محددة أو مفتوحة في خطوات للتصدي لانتشار فايروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه ... مو معقوله تصل انحلال الاخلاق الى هالدرجه
ابو عمار
اوكي
ابو داود
فجر السعيد لم تخطيء علي السعوديه ومن حقها ان تمدح وطنها ومافي داعي لمهاجمة فجر السعيد فالسعوديه والكويت عينين في راس ويكفينا ماقاله الملك فهد رحمه الله نحن والكويت اما ان نعيش سوا او نموت سوا
ibrahim79
تقول نعبدها لاحول ولا قوة الا باالله
عبدالعزيز سالم
طيب ايش الجديد هي الوحيده في العالم للي ماتستطيع تحتضان .عيالها ؟

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