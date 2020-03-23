انقلاب شاحنة وإصابة قائدها في جدة

جدة (صدى):

شهد حي البلد بمحافظة جدة، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها ما إدى إلى إصابة قائدها.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.