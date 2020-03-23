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انقلاب شاحنة وإصابة قائدها في جدة
منذ 35 دقيقة
1280
2
جدة (صدى):
شهد حي البلد بمحافظة جدة، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها ما إدى إلى إصابة قائدها.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هههههههههههههههههه ... مو معقوله تصل انحلال الاخلاق الى هالدرجه
ابو عمار
اوكي
ابو داود
فجر السعيد لم تخطيء علي السعوديه ومن حقها ان تمدح وطنها ومافي داعي لمهاجمة فجر السعيد فالسعوديه والكويت عينين في راس ويكفينا ماقاله الملك فهد رحمه الله نحن والكويت اما ان نعيش سوا او نموت سوا
ibrahim79
تقول نعبدها لاحول ولا قوة الا باالله
عبدالعزيز سالم
طيب ايش الجديد هي الوحيده في العالم للي ماتستطيع تحتضان .عيالها ؟
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