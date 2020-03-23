بالفيديو.. متحدث ‎الداخلية يكشف حالات الخروج من المنازل أثناء حظر التجول

الرياض (صدى):

كشف متحدث الداخلية، أن قرار حظر التجول يبدأ اليوم من الساعة ٧ مساء حتى الساعة ٦ صباحا، ولمدة ٢١ يوما، ويباشر رجال الأمن تنفيذه.

وأضاف أن رجال الأمن ينتشرون في جميع مدن المملكة في المحافظات وفي المراكز وفي المدن وفي القرى، لتطبيق قرار المنع.

وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم لكل من يخالف قرار منع التجول، وعلى الجميع التعاون لتنفيذ التعليمات.

وأشار إلى أن الجميع مسئول، ووزارة الداخلية بينت أنه في الحالات القصوى يمكن للمواطن أو المقيم الاتصال على الرقم الخاص 911 في المنطقة الغربية كذلك رقم 999 في كافة الأمور الأخرى لتقييم ما هي الحالة القصوى.

ولفت إلى أن الحالة القصوى التي تستدعي خروج المواطن يحددها رجال الأمن، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بكافة تعليمات رجال الأمن في كافة المواقع وتطبيق قرار منع التجمعات.