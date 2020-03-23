بالفيديو.. وزارة الصحة تحذر من خطر التجمعات في مشهد تمثيلي

الرياض (صدى):

دعت وزارة الصحة من خلال مقطع فيديو للتوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومنها البقاء في المنزل وتجنب التجمعات، حتى وإن كان التجمع عبارة عن التقاء مجموعة صغيرة من الأصدقاء داخل استراحة.

ويتضمن المقطع مشهدا تمثيليا لمجموعة من الأصدقاء مجتمعين داخل استراحة، ويحضر أحد أصدقائهم للانضمام لهم، وقبل أن ينضم إليهم "يكح" في كفيه مباشرة دون استخدام منديل أو اتخاذ أي احترازات أخرى، ثم يمد يده الملوثة ليصافح الجميع فردا فردا، بل ويتبادل السلام بالأنف مع أحدهم.

وأكد المشهد التمثيلي الذي حواه المقطع، أنه حتى اجتماع عدد قليل من الأصدقاء في استراحة لا يقل خطورة في تفشي انتشار فيروس "كورونا"، عن بقية التجمعات في المقاهي والمجمعات التجارية التي أُغلقت والفعاليات الجماهيرية التي أُلغيت، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار "كورونا".