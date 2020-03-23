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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. وزارة الصحة تحذر من خطر التجمعات في مشهد تمثيلي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وزارة الصحة تحذر من خطر التجمعات في مشهد تمثيلي

الرياض (صدى):
دعت وزارة الصحة من خلال مقطع فيديو للتوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومنها البقاء في المنزل وتجنب التجمعات، حتى وإن كان التجمع عبارة عن التقاء مجموعة صغيرة من الأصدقاء داخل استراحة.

ويتضمن المقطع مشهدا تمثيليا لمجموعة من الأصدقاء مجتمعين داخل استراحة، ويحضر أحد أصدقائهم للانضمام لهم، وقبل أن ينضم إليهم "يكح" في كفيه مباشرة دون استخدام منديل أو اتخاذ أي احترازات أخرى، ثم يمد يده الملوثة ليصافح الجميع فردا فردا، بل ويتبادل السلام بالأنف مع أحدهم.

وأكد المشهد التمثيلي الذي حواه المقطع، أنه حتى اجتماع عدد قليل من الأصدقاء في استراحة لا يقل خطورة في تفشي انتشار فيروس "كورونا"، عن بقية التجمعات في المقاهي والمجمعات التجارية التي أُغلقت والفعاليات الجماهيرية التي أُلغيت، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار "كورونا".

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أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
M-512
هذا القرار غير مدروس وغير ذكي يفترض أن يتم إلزام الناس بلبس الكمامات والقفازات قبل الخروج من المنزل ، اما مسألة حظر التجول فهي غير إنسانية ، السبب الرئيسي من إنتشار هذا الفيروس من الناس إلي أتوا من خارج المملكة وهذا هو السبب الرئيسي المؤلم الناس السليمين مالهم ذنب.
المحترف
التراشق الاعلامي لا داعي له ( نحن الكويت والكويت نحن ) أشقآء
يارب اسئلك الشفاء العاجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يارب اسئلك الشفاء العاجل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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