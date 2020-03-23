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الأعداد السابقة للصحيفة

البورصة المصرية تحقق قفزة عالمية رغم تداعيات الفيروس العالمي

Time منذ 50 دقيقة
Views 1331
البورصة المصرية تحقق قفزة عالمية رغم تداعيات الفيروس العالمي

القاهرة (صدى):
واصلت البورصة المصرية تعافيها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم, حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر16 مليار جنيه ليبلغ مستوى 8ر540 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 14 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 13 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 04ر3 % ليبلغ مستوى 44ر10047 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 01ر4 % ليبلغ مستوى 75ر904 نقطة، وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 32ر4 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 73ر1011 نقطة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه ... مو معقوله تصل انحلال الاخلاق الى هالدرجه
ابو عمار
اوكي
ابو داود
فجر السعيد لم تخطيء علي السعوديه ومن حقها ان تمدح وطنها ومافي داعي لمهاجمة فجر السعيد فالسعوديه والكويت عينين في راس ويكفينا ماقاله الملك فهد رحمه الله نحن والكويت اما ان نعيش سوا او نموت سوا
ibrahim79
تقول نعبدها لاحول ولا قوة الا باالله
عبدالعزيز سالم
طيب ايش الجديد هي الوحيده في العالم للي ماتستطيع تحتضان .عيالها ؟

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