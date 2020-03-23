البورصة المصرية تحقق قفزة عالمية رغم تداعيات الفيروس العالمي

القاهرة (صدى):

واصلت البورصة المصرية تعافيها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم, حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر16 مليار جنيه ليبلغ مستوى 8ر540 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 14 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 13 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 04ر3 % ليبلغ مستوى 44ر10047 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 01ر4 % ليبلغ مستوى 75ر904 نقطة، وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 32ر4 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 73ر1011 نقطة.