«الأمن العام»‏ يباشر تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة

الرياض (صدى):

أكد الأمن العام، أنه يباشر تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بدءًا من اليوم الاثنين ويستمر حتى 21 يومًا.

ويجب على المواطن البقاء في المنزل خلال فترة منع التجول، وعدم الخروج في الفترة التي لا يسري فيها المنع إلا في حالات الضرورة القصوى؛ فيما يستثنى من القرار منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدئائها.