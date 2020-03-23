ابن مساعد يقصف جبهة فجر السعيد: "ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم"

الرياض (صدى):

ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ما نشرته الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأن الكويت سباقة في الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت فجر السعيد : " حقيقة يحب أم تعترفوا فيها الكويت سباقة في كل الإجراءات الإحترازيه لفايروس كورونا وكل دول الخليج لحقتنا بالإجراءات المتبعه وسوت لنا ريتويت، أرجوكم لا تزعلون وتصيرون حساسين نحن نتكلم عن حقائق باليوم والتاريخ، نحبكم ومصيرنا واحد بس سويتولنا بكل إجراءاتنا ريتويت " .

من جانبه، علّق ابن مساعد قائلًا: " مصيرنا واحد أمس واليوم وغدًا والطريقة المثلى لمواجهة كورونا الذي ليس له علاج حتى الآن هي التباعد الإجتماعي والحمدلله أن لنا قادة تصرفوا بحكمة وأعلوا من قيمة الإنسان لديهم في هذه الأزمة بشكل فاق بشدة حتى الدول المتقدمة، ولكن الله يحفظك ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم! " .

ودخلت الكاتبة منيرة المشخص على خط الحوار، إذ علقت : " هي ماهمتني أصلا ولكن لما كنت أهاجمها خاصة لما كانت تجي تعلف عندنا أيام حفلة أحلام كان هناك كثير يهاجمني ويقول هي سوت وهي فعلت وهي ما تسوا ولا أهلها ذرة تراب من أرض السعودية، وش رأيك يا أحلام الشامسي اللي ما قصرتي في فرض توصياتك علينا شوفي هالنكرة وش تقول عن تاج راسها السعودية؟".

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