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الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد يقصف جبهة فجر السعيد: "ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم"

Time منذ ساعة
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ابن مساعد يقصف جبهة فجر السعيد: "ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم"

الرياض (صدى):
ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ما نشرته الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأن الكويت سباقة في الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت فجر السعيد : " حقيقة يحب أم تعترفوا فيها الكويت سباقة في كل الإجراءات الإحترازيه لفايروس كورونا وكل دول الخليج لحقتنا بالإجراءات المتبعه وسوت لنا ريتويت، أرجوكم لا تزعلون وتصيرون حساسين نحن نتكلم عن حقائق باليوم والتاريخ، نحبكم ومصيرنا واحد بس سويتولنا بكل إجراءاتنا ريتويت " .

من جانبه، علّق ابن مساعد قائلًا: " مصيرنا واحد أمس واليوم وغدًا والطريقة المثلى لمواجهة كورونا الذي ليس له علاج حتى الآن هي التباعد الإجتماعي والحمدلله أن لنا قادة تصرفوا بحكمة وأعلوا من قيمة الإنسان لديهم في هذه الأزمة بشكل فاق بشدة حتى الدول المتقدمة، ولكن الله يحفظك ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم! " .

ودخلت الكاتبة منيرة المشخص على خط الحوار، إذ علقت : " هي ماهمتني أصلا ولكن لما كنت أهاجمها خاصة لما كانت تجي تعلف عندنا أيام حفلة أحلام كان هناك كثير يهاجمني ويقول هي سوت وهي فعلت وهي ما تسوا ولا أهلها ذرة تراب من أرض السعودية، وش رأيك يا أحلام الشامسي اللي ما قصرتي في فرض توصياتك علينا شوفي هالنكرة وش تقول عن تاج راسها السعودية؟".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
الأمل
انا اشوف ان الى يحب اسرته وزوجته بيحسن العلاقه والزوجه الى تحب زوجها بتحاول انها ترضيه ام الى يبغون الفكه من بعض ولا فيه اي رابط من زمان يربطهم اصلن مابيحاولون ابد ابد وانا مع المحاوله وتجديد العلاقات الميته وتصحيح الاخطاء مهم كان السبب اعادت التفكير في حياة جديده هذي فرصه الله اعطها للجميع من بيستغلها صح بتنجح ومن بيستغلها غلط بتفشل
لا يهمونك انا مجنونك
قواكم الله ووقاكم الله ومنا السمع والطاعة لولاة امرنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة
رااايق
يمكن تبي تسبح لما شافت مافيه أحد عـ الشاطئ *** مسبح كبيييييررررررر ** ههههههههههه

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