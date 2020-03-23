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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ 10 دقائق
Views 1177
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية, الوطنية, المتحدة للتأمين, بروج للتأمين, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية, تبوك الزراعية, الوطنية للتعليم, الحكير, والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، كيان السعودية, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
الأمل
انا اشوف ان الى يحب اسرته وزوجته بيحسن العلاقه والزوجه الى تحب زوجها بتحاول انها ترضيه ام الى يبغون الفكه من بعض ولا فيه اي رابط من زمان يربطهم اصلن مابيحاولون ابد ابد وانا مع المحاوله وتجديد العلاقات الميته وتصحيح الاخطاء مهم كان السبب اعادت التفكير في حياة جديده هذي فرصه الله اعطها للجميع من بيستغلها صح بتنجح ومن بيستغلها غلط بتفشل
لا يهمونك انا مجنونك
قواكم الله ووقاكم الله ومنا السمع والطاعة لولاة امرنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة
رااايق
يمكن تبي تسبح لما شافت مافيه أحد عـ الشاطئ *** مسبح كبيييييررررررر ** ههههههههههه

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