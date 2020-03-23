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الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

Time منذ ساعة
Views 1412
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

جدة (صدى):
تابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وتشير توقعات الهيئة إلى عدم صحة تلك المزاعم وأن درجات الحرارة ستكون - بمشيئة الله - حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من الغد.

وتحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم ، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات ، داعية المواطنين إلى عدم تداولها وتحث وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولاتستند إلى حقائق علمية.

وتواصل الهيئة على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بالمعلومات الأرصادية كافة من خلال جميع القنوات المتاحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
ابو محمد
الصراحه نتايج هذا المنع راح تكون ممتازه ومثمره جداً ، ليس لعدم انتشار الوباء فقط .. .. بل يخفف من تلوث الجو بعوادم السيارات ، ويمنع التفحيط اللي راحت ارواح وممتلكات بسببه ، والأهم من هذا ، والإستفادة الكبرى ، ان الناس يناموا بدري ويستكنوا في بيوتهم ، ويبدأ التعقل في الأمور والعقل يثبت ويفكر صح من بعد السهر والقلق والشحنات السلبيه ، ويخف التوتر بين الناس والإنفعال الغير مبرر .. وتكون الأمور طيبه ... .. ياليت هذا الحظر يستمر لمدة سنه او اقلها بضعة اشهر ... ... هذا ما أراه .. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
الأمل
انا اشوف ان الى يحب اسرته وزوجته بيحسن العلاقه والزوجه الى تحب زوجها بتحاول انها ترضيه ام الى يبغون الفكه من بعض ولا فيه اي رابط من زمان يربطهم اصلن مابيحاولون ابد ابد وانا مع المحاوله وتجديد العلاقات الميته وتصحيح الاخطاء مهم كان السبب اعادت التفكير في حياة جديده هذي فرصه الله اعطها للجميع من بيستغلها صح بتنجح ومن بيستغلها غلط بتفشل
لا يهمونك انا مجنونك
قواكم الله ووقاكم الله ومنا السمع والطاعة لولاة امرنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة
رااايق
يمكن تبي تسبح لما شافت مافيه أحد عـ الشاطئ *** مسبح كبيييييررررررر ** ههههههههههه

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