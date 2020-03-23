الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن موقف القروض والالتزامات المالية عند الإفصاح عن الدخل؛ حيث أكد أنه لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، أثناء الإفصاح.

وشدد البرنامج، على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب «خدمة المستفيدين» التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير «تويتر»، قال فيه: " السلام عليكم يوجد خصم شهري من راتبي الشهري بطريقة الاستقطاع من الراتب.. السؤال: هل أدخل راتبي الشهري بعد خصم الاستقطاع؟ " .

وأجاب حساب المواطن: " وعليكم السلام، لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط " .