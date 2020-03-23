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الأعداد السابقة للصحيفة

موقف القروض والالتزامات المالية عند الإفصاح عن الدخل

Time منذ 16 دقيقة
Views 1463
موقف القروض والالتزامات المالية عند الإفصاح عن الدخل

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن موقف القروض والالتزامات المالية عند الإفصاح عن الدخل؛ حيث أكد أنه لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، أثناء الإفصاح.

وشدد البرنامج، على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب «خدمة المستفيدين» التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير «تويتر»، قال فيه: " السلام عليكم يوجد خصم شهري من راتبي الشهري بطريقة الاستقطاع من الراتب.. السؤال: هل أدخل راتبي الشهري بعد خصم الاستقطاع؟ " .

وأجاب حساب المواطن: " وعليكم السلام، لا يتم خصم القروض والالتزامات المالية من الدخل، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا كل البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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