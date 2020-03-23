هيئة الاتصالات تلزم الشركات المقدمة لخدمة التوصيل التقيد بالاشتراطات الصحية

الرياض (صدى):

اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظًا على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يوميا، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، بالإضافة الى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع ،وعدم المصافحة.

يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.