«المسند» : استقرار جوي عام وسحب عابرة فوق عدة مناطق

القصيم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن هناك حالة استقرار عام تشهدها أغلبية أجواء المملكة.

وأوضح عبدالله المسند عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير " تويتر " ، أنه: " بوجه عام استقرار جوي عام، وقد تتشكّل السحب العابرة فوق تبوك⁩، الجوف⁩، وطريف⁩، والقريات⁩ وما حولها وعسير⁩، جازان⁩ وقد تسقط منها بعض الأمطار.

وتجدر الإشارة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.