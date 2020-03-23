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الأعداد السابقة للصحيفة

«المسند» : استقرار جوي عام وسحب عابرة فوق عدة مناطق

Time منذ 36 دقيقة
Views 1423
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«المسند» : استقرار جوي عام وسحب عابرة فوق عدة مناطق

القصيم (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن هناك حالة استقرار عام تشهدها أغلبية أجواء المملكة.

وأوضح عبدالله المسند عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير " تويتر " ، أنه: " بوجه عام استقرار جوي عام، وقد تتشكّل السحب العابرة فوق تبوك⁩، الجوف⁩، وطريف⁩، والقريات⁩ وما حولها وعسير⁩، جازان⁩ وقد تسقط منها بعض الأمطار.

وتجدر الإشارة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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