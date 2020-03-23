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وزارة العدل تطلق دليلا تفاعليا لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

Time منذ 45 دقيقة
Views 1371
وزارة العدل تطلق دليلا تفاعليا لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

الرياض (صدى):
تواصل وزارة العدل خدمة المستفيدين عن بعد ودعم سهولة وصولهم إلى الخدمات العدلية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث أطلقت دليلها التفاعلي، الذي يحتوي على شرح مبسط ووصول مباشر وسريع لـ 120 خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية، (القضاء، التنفيذ، التوثيق) للتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الوصول إلى خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.

ومن القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية مركز التواصل الموحد 1950، من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينت وزارة العدل، أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

ويمكن للمستفيدين تحميل دليل الخدمات العدلية والاستفادة منه عبر الرابط التالي هنا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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