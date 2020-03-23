فهد الهريفي يُلمح إلى ضرورة تقليل رواتب اللاعبين

نواف السالم (صدى):

تساءل فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السابق، عن إمكانية تقليل رواتب لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال "الهريفي" في تصريح له: " للتذكير، بعد كلام وزير المالية، هل تقوم وزارة الرياضة بتبليغ الأندية بتقليل رواتب اللاعبين من أجل التغلب على الأزمة المالية بسبب وباء فيروس كورونا".

وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد صرّح بأن المملكة اتخذت تدابير احترازية لحماية اقتصادها من تداعيات الفيروس.

وتوقع " الجدعان " في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، أن لا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام حاجز 100 مليار ريال، بمستويات عجز بين 7% و 9%.

وأشار، إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الاقتراض العام أكثر من مئة مليار، مضيفًا : "لجأنا إلى الاقتراض لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية ".

وتابع: " نتفهم تماما التداعيات المالية على القطاع الخاص " ، مشيرًا إلى أنه " من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي لـ كورونا " ، مؤكدًا أنه من غير المتوقع أن تتخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9 بالمئة.