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الأعداد السابقة للصحيفة

فهد الهريفي يُلمح إلى ضرورة تقليل رواتب اللاعبين

Time منذ ساعة
Views 1796
فهد الهريفي يُلمح إلى ضرورة تقليل رواتب اللاعبين

نواف السالم (صدى):
تساءل فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السابق، عن إمكانية تقليل رواتب لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال "الهريفي" في تصريح له: " للتذكير، بعد كلام وزير المالية، هل تقوم وزارة الرياضة بتبليغ الأندية بتقليل رواتب اللاعبين من أجل التغلب على الأزمة المالية بسبب وباء فيروس كورونا".

وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد صرّح بأن المملكة اتخذت تدابير احترازية لحماية اقتصادها من تداعيات الفيروس.

وتوقع " الجدعان " في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، أن لا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام حاجز 100 مليار ريال، بمستويات عجز بين 7% و 9%.

وأشار، إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الاقتراض العام أكثر من مئة مليار، مضيفًا : "لجأنا إلى الاقتراض لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية ".

وتابع: " نتفهم تماما التداعيات المالية على القطاع الخاص " ، مشيرًا إلى أنه " من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي لـ كورونا " ، مؤكدًا أنه من غير المتوقع أن تتخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9 بالمئة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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