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برشلونة يحسم موقف عثمان ديمبلي

Time منذ ساعة
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برشلونة يحسم موقف عثمان ديمبلي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني حسم موقف الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، إذ أنها لن تتخلى عنه في الميركاتو الصيفي 2020 .

وأوضحت التقارير، أن إدارة البارسا تؤمن بأن "ديمبلي" يمكنه الاستمرار والتألق في النادي، على الرغم من كثرة إصاباته منذ قدومه من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو في صيف 2017 .

وقررت إدارة برشلونة، منح "ديمبلي" فرصة أخرى، إذ أنه ليس عدلًا أن يتم الحكم النهائي عليه في ظل الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم، ثم الإصابة الثانية التي أجبرته على إجراء عملية جراحية في فبراير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها ديمبلي، قد أكدت أن اللاعب يحتاج إلى تدريبات مختلفة عن باقي زملائه، خاصة على الصعيد البدني، لتقليل نسبة تعرضه للإصابات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
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fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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