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الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في شركة التنمية والاستثمار التقني بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1537
وظيفة شاغرة في شركة التنمية والاستثمار التقني بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مطوّر ويب).

وأكدت الشركة، أنه يفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في بناء التطبيقات مع ضرورة وجود أمثلة وتطبيقات سابقة تم تطويرها (خبرة برمجة، وليس خبرة عمل)؛ فضلًا عن إجادة بناء تطبيقات الويب باستخدام تقنية (ASP والسي شارب)، والاتصال بقواعد بيانات مختلفة مثل (Oracle ،MSSQL).

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/03/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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