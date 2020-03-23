وظيفة شاغرة في شركة التنمية والاستثمار التقني بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مطوّر ويب).

وأكدت الشركة، أنه يفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في بناء التطبيقات مع ضرورة وجود أمثلة وتطبيقات سابقة تم تطويرها (خبرة برمجة، وليس خبرة عمل)؛ فضلًا عن إجادة بناء تطبيقات الويب باستخدام تقنية (ASP والسي شارب)، والاتصال بقواعد بيانات مختلفة مثل (Oracle ،MSSQL).

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/03/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .