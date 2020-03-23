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الأعداد السابقة للصحيفة

الشؤون الإسلامية تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونيا

Time منذ ساعتين
Views 1483
الشؤون الإسلامية تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونيا

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة التواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933).

وتهدف الخدمة إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة.

وخدمة التواصل مع المستفيدين هي قناة تواصل جديدة للجمهور مع مختلف قطاعات الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، وتُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما تصل رسالة نصية على هاتف المستفيد برقم الطلب لكي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.

وتأتي هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي وجه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بإطلاقها للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مهما كان ماضي أو حاضر، نقول:-اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.
حمد ابراهيم
فكره ممتازه جدا اتمني شخصيا ان اجد مجال عمل امن لانني احد متضرري سعودي اوجيه ولدي خدمات وخدمتني بطلب تقاعد مبكر
fahad
من سمح لك بالضهور يا القحطانيه ألم تهربي من وطنك وتهاجميه وتهاجمي شعب المملكه بتصرفاتك خليك في حالك نسأل الله أن يهديك وضال المسلمين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر🤲
إبن سمومة
من الأمثال المشهورة التي تقال في نجد " ياشين الرغى عقب الهدير " وهي أصوات للجمل في وقت هياجه تعرف بالهدير وفي وقت ضعفه تعرف بالرغى ..

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