نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

Time منذ 46 دقيقة
Views 1337
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.200.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ " الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا " ، وتمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة ( مايو- يونيو2020م ).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900,000 طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام 2.1 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي : هنا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أهلاوي زميره
وانت يا علي كميخ عراب المرضى النفسيين لمحبي النصر .. وصاحب فكر إسهالي كان سبب طردك كمدرب من الفيصلي الأردني بعدما أوصلتهم للترتيب العاشر بالدوري !! وكذلك طردك من تدريب شباب الأردن حين أوصلتهم الترتيب السادس . فاشل رياضي وتتحدث عن نادي الاهلي والآهلي له رجال يعرفون الدرب ..
البرفسور حنس
٨ مليون طونق مات...؟
حسيت
شكلو ض مسنود عشان راتب اربعين والمبالغ هذي نطلعها سلفة من البنك ونسدها في سنتين انت داخل غلط في الخط احنا نتكلم عن المطرين والمستحقين لحساب المواطن مهو حضرتكم ياطويلون العمر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ..................... مخالف للنشر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ................................... مخالف للنشر

أخر الأخبار

روحاني يرفض مساعدات أمريكا لإنقاذ شعبه من الوباء
روحاني يرفض مساعدات أمريكا لإنقاذ شعبه من الوباء
Time منذ 27 ثانية Views 1005
بالفيديو.. زوجة عادل إمام لـ «الجمهور» : شكرا لأنكم منحتموني السعادة
بالفيديو.. زوجة عادل إمام لـ «الجمهور» : شكرا لأنكم منحتموني السعادة
Time منذ 9 دقائق Views 1268
شرطي كويتي يوقف تاكسي لعامل نظافة حتى يوصله الى البيت قبل الحظر
شرطي كويتي يوقف تاكسي لعامل نظافة حتى يوصله الى البيت قبل الحظر
Time منذ 20 دقيقة Views 262
لبناني انحشر في البيت وقلب المطبخ هو وعياله ديسكو
لبناني انحشر في البيت وقلب المطبخ هو وعياله ديسكو
Time منذ 20 دقيقة Views 275
إتاحة تجربة بنتلي فلاينج سبير الجديد قبل الحجز بفروع ساماكو للسيارات
إتاحة تجربة بنتلي فلاينج سبير الجديد قبل الحجز بفروع ساماكو للسيارات
Time منذ 21 دقيقة Views 1087
مسن معاق في بيروت بناته يحاولون يخففون عنه بطريقة طريفة
مسن معاق في بيروت بناته يحاولون يخففون عنه بطريقة طريفة
Time منذ 21 دقيقة Views 273
«التجارة» توضح كيفية توفير الاحتياجات خلال فترة منع التجوال
«التجارة» توضح كيفية توفير الاحتياجات خلال فترة منع التجوال
Time منذ 21 دقيقة Views 1491
جوجل تُعلق جميع تحديثات متصفحها «كروم»
جوجل تُعلق جميع تحديثات متصفحها «كروم»
Time منذ 24 دقيقة Views 1242
تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد مع هاري كين
تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد مع هاري كين
Time منذ 24 دقيقة Views 1247
خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب
خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب
Time منذ 25 دقيقة Views 1255