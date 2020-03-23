تعثر صفقة مارتينيز بين برشلونة وإنترميلان

وكالات (صدى):

لم تغفل أعين المتابعين والمهتمين بكرة القدم، الصفقات التي تتم حاليا من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت التقارير بان إدارة إنتر ميلان رفضت العرض الأول، الذي تقدّمت به برشلونة للحصول على خدمات مارتينيز، مقابل صفقة تبادلية تتضمن البرتغالي نيلسون سيميدو والتشيلي أرتورو فيدال، إضافة إلى دفع 70 مليون يورو، إلا أن رد الإنتر جاء صريحا، إذ أكد مسؤولوه رغبتهم في صفقة مباشرة.

وتابعت التقارير بأن برشلونة سيجد نفسه مضطراً لدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 111 مليون يورو في عقد لاوتارو مارتينيز، كي ينجح في ضم مهاجم التانغو إلى صفوفه، في حالة استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بالصفقات التبادلية مع إدارة إنتر ميلان.

ويرغب برشلونة في ضم مارتينيز بنهاية الموسم الجاري إلى صفوفه، كي يحسم ملف رأس الحربة الصريح، رقم 9، في الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار النجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز مع البارسا، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.