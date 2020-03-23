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الأعداد السابقة للصحيفة

تعثر صفقة مارتينيز بين برشلونة وإنترميلان

Time منذ ساعة
Views 1493
تعثر صفقة مارتينيز بين برشلونة وإنترميلان

وكالات (صدى):
لم تغفل أعين المتابعين والمهتمين بكرة القدم، الصفقات التي تتم حاليا من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت التقارير بان إدارة إنتر ميلان رفضت العرض الأول، الذي تقدّمت به برشلونة للحصول على خدمات مارتينيز، مقابل صفقة تبادلية تتضمن البرتغالي نيلسون سيميدو والتشيلي أرتورو فيدال، إضافة إلى دفع 70 مليون يورو، إلا أن رد الإنتر جاء صريحا، إذ أكد مسؤولوه رغبتهم في صفقة مباشرة.

وتابعت التقارير بأن برشلونة سيجد نفسه مضطراً لدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 111 مليون يورو في عقد لاوتارو مارتينيز، كي ينجح في ضم مهاجم التانغو إلى صفوفه، في حالة استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بالصفقات التبادلية مع إدارة إنتر ميلان.

ويرغب برشلونة في ضم مارتينيز بنهاية الموسم الجاري إلى صفوفه، كي يحسم ملف رأس الحربة الصريح، رقم 9، في الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار النجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز مع البارسا، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

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أحدث التعليقات

أهلاوي زميره
وانت يا علي كميخ عراب المرضى النفسيين لمحبي النصر .. وصاحب فكر إسهالي كان سبب طردك كمدرب من الفيصلي الأردني بعدما أوصلتهم للترتيب العاشر بالدوري !! وكذلك طردك من تدريب شباب الأردن حين أوصلتهم الترتيب السادس . فاشل رياضي وتتحدث عن نادي الاهلي والآهلي له رجال يعرفون الدرب ..
البرفسور حنس
٨ مليون طونق مات...؟
حسيت
شكلو ض مسنود عشان راتب اربعين والمبالغ هذي نطلعها سلفة من البنك ونسدها في سنتين انت داخل غلط في الخط احنا نتكلم عن المطرين والمستحقين لحساب المواطن مهو حضرتكم ياطويلون العمر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ..................... مخالف للنشر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ................................... مخالف للنشر

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