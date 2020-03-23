نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ناشطة صينية تفجر قنبلة وتكشف خداع الصين للعالم

Time منذ ساعة
Views 6084
Comment 5
ناشطة صينية تفجر قنبلة وتكشف خداع الصين للعالم

عبدالعزيز القثامي (صدى):
فجرت الناشطة الصينية "جنيفر زينجر" قنبلة في وجه الحكومة الصينية بعدما كشفت خداعها للعالم بشأن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة أنها كانت بؤرة انتشار المرض في جميع أنحاء العالم.

وقالت الناشطة في تقرير نشرته صحف عالمية، إنها شككت في الارقام الصينية المعلنة، خصوصا وأن ايطاليا فقدت حتى الآن عددا أكبر من الضحايا مقارنة مع الصين نفسها والتي هي اصل الفيروس وبفارق زمني كبير.

وأضافت أنها بحثت عن حقيقة التفاصيل حيث يكمن الشيطان، وقامت بتحليل بيانات أكبر شركة اتصالات في الصين، ولاحظت اختفاء أكثر من 8 مليون عميل للشركة في الفترة بين يناير ومارس، وطرحت سؤالا: كيف يمكن أن تفقد الشركة هذا العدد الهائل من العملاء في هذه الفترة الزمنية الوجيزة علما ان عدد عملائها كان دائما تصاعديا قبل ظهور الوباء ؟؟! هل يعقل ان 8 مليون عميل قرروا فجأة اقفال هواتفهم ؟؟.

وتابعت، ربما قد يكون الـ 8 مليون عميل غيروا شركة الاتصالات لشركة أخرى منافسة، ولو انه يبدو من المستحيل ان تفقد الشركة هذا العدد الهائل جدا في فترة تقل عن ثلاثة أشهر، كما بحثت في سجلات شركات الاتصالات الأخرى المنافسة، والمفاجئة ان تلك الشركات فقدت 7 مليون عميل هي الاخرى.. ليكون المجموع الآن 15 مليون عميل مفقود.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للعملاء المختفين 15 مليون شخص صيني في هذه الفترة التي ظهر فيها فيروس كورونا، فهل يمكن ان يكون العدد الحقيقي لضحايا كورونا في الصين هو 15 مليون وليس 8000 شخص كما أعلنت في السابق؟ متسائلة: هل وقع العالم ضحية البروبغندا الصينية مرة اخرى؟؟.

واختتمت التقرير بسؤال للعالم ليفكر فيه، هل فعلا انحسر انتشار الفيروس في الصين ؟ مجيبة بأن الامر عكس ذلك تماما، بل الذي يحدث الآن هو بداية موجة تفشي ثانية للفيروس، ولها ادلتها القوية، مبينة أن ملياردير صيني معارض قال بأنه يتم دفن 1200 شخص يوميا في مدينة ووهان وحدها وبأن عدد الضحايا هو بالملايين وليس بالمئات كما تقول الصين.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أهلاوي زميره
وانت يا علي كميخ عراب المرضى النفسيين لمحبي النصر .. وصاحب فكر إسهالي كان سبب طردك كمدرب من الفيصلي الأردني بعدما أوصلتهم للترتيب العاشر بالدوري !! وكذلك طردك من تدريب شباب الأردن حين أوصلتهم الترتيب السادس . فاشل رياضي وتتحدث عن نادي الاهلي والآهلي له رجال يعرفون الدرب ..
البرفسور حنس
٨ مليون طونق مات...؟
حسيت
شكلو ض مسنود عشان راتب اربعين والمبالغ هذي نطلعها سلفة من البنك ونسدها في سنتين انت داخل غلط في الخط احنا نتكلم عن المطرين والمستحقين لحساب المواطن مهو حضرتكم ياطويلون العمر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ..................... مخالف للنشر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ................................... مخالف للنشر

أخر الأخبار

بالفيديو.. زوجة عادل إمام لـ «الجمهور» : شكرا لأنكم منحتموني السعادة
بالفيديو.. زوجة عادل إمام لـ «الجمهور» : شكرا لأنكم منحتموني السعادة
Time منذ 9 دقائق Views 1256
شرطي كويتي يوقف تاكسي لعامل نظافة حتى يوصله الى البيت قبل الحظر
شرطي كويتي يوقف تاكسي لعامل نظافة حتى يوصله الى البيت قبل الحظر
Time منذ 19 دقيقة Views 259
لبناني انحشر في البيت وقلب المطبخ هو وعياله ديسكو
لبناني انحشر في البيت وقلب المطبخ هو وعياله ديسكو
Time منذ 20 دقيقة Views 272
إتاحة تجربة بنتلي فلاينج سبير الجديد قبل الحجز بفروع ساماكو للسيارات
إتاحة تجربة بنتلي فلاينج سبير الجديد قبل الحجز بفروع ساماكو للسيارات
Time منذ 20 دقيقة Views 1087
مسن معاق في بيروت بناته يحاولون يخففون عنه بطريقة طريفة
مسن معاق في بيروت بناته يحاولون يخففون عنه بطريقة طريفة
Time منذ 20 دقيقة Views 273
«التجارة» توضح كيفية توفير الاحتياجات خلال فترة منع التجوال
«التجارة» توضح كيفية توفير الاحتياجات خلال فترة منع التجوال
Time منذ 21 دقيقة Views 1486
جوجل تُعلق جميع تحديثات متصفحها «كروم»
جوجل تُعلق جميع تحديثات متصفحها «كروم»
Time منذ 23 دقيقة Views 1234
تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد مع هاري كين
تطورات جديدة في صفقة ريال مدريد مع هاري كين
Time منذ 23 دقيقة Views 1242
خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب
خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب
Time منذ 25 دقيقة Views 1250
«كورونا» يدفع عروسين لإقامة الزفاف في محطة قطار (صور)
«كورونا» يدفع عروسين لإقامة الزفاف في محطة قطار (صور)
Time منذ 34 دقيقة Views 228