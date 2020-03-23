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الأعداد السابقة للصحيفة

«المنيع» : عقوبة من يتعمد نقل «كورونا» القتل تعزيرًا

Time منذ ساعتين
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«المنيع» : عقوبة من يتعمد نقل «كورونا» القتل تعزيرًا

الرياض (صدى):
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، أن من يتعمد نقل العدوى من فيروس كورونا للغير بمخالطتهم يحق معاقبته بالقتل تعزيراً؛ لأن ذلك يعد جريمة.

وأوضح الشيخ عبدالله المنيع، أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة، جريمة وأذية وضرراً للمسلمين ومخالفة لولي الأمر، وفي حال كان الشخص مصاباً بالمرض وقاصداً الفتك بعباد الله فهذا يعتبر من أشر خلق الله.

وأشار " المنيع " إلى أنه في حال كان لا يعلم بل مستهتر وغير مكترث بأوامر ولي الأمر فهو يعتبر عاصياً، مستشهداً بما ذكره الله في كتابه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»؛ مؤكدًا أن عصيانه يستحق العقوبة المناسبة له، إلا أن مسألة النظر في إذا ما كان قاتلاً عمداً فيها نظر.

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أحدث التعليقات

أهلاوي زميره
وانت يا علي كميخ عراب المرضى النفسيين لمحبي النصر .. وصاحب فكر إسهالي كان سبب طردك كمدرب من الفيصلي الأردني بعدما أوصلتهم للترتيب العاشر بالدوري !! وكذلك طردك من تدريب شباب الأردن حين أوصلتهم الترتيب السادس . فاشل رياضي وتتحدث عن نادي الاهلي والآهلي له رجال يعرفون الدرب ..
البرفسور حنس
٨ مليون طونق مات...؟
حسيت
شكلو ض مسنود عشان راتب اربعين والمبالغ هذي نطلعها سلفة من البنك ونسدها في سنتين انت داخل غلط في الخط احنا نتكلم عن المطرين والمستحقين لحساب المواطن مهو حضرتكم ياطويلون العمر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ..................... مخالف للنشر
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ................................... مخالف للنشر

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