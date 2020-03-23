طائرات مشبوهة تهبط في مطار بيروت المغلق امام الملاحة الجوية

ماجد القزيز (صدى):

بعد أيام من هبطوط طائرة قطرية مشبوهة قادمة من إيران إلى بيروت، حلقت طائرة أخرى مساء السبت الماضي، من طائرات " امبراير " التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط من بيروت إلى اسطنبول، التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل إعلام لبنانية موالية لحزب الله الإرهابي، زعمت أن الطائرة القطرية تنقل الأغنام، في حين كشف عدد من المصادر أنها كانت تقل جثث عناصر حزب الله المتوفين بالفيروس المستجد.

وعلى ما يبدو أن مطار رفيق الحريري، أصبح مشرّعا للطائرات القادمة من البلاد المحملة بالوباء، رغم مطالبة اللبنانيين بوقف استقبال الطائرات القادمة من البلدان الموبؤة.

وكان اللبنانيون، قد ضغطوا على الحكومة لوقف الطيران، فلم يجد حزب الله أمامه إلا إعلان استجابته للشعب " صوريًا " على ان يستمر هبوط الطائرات من دون التصريح عنها.

وتصطدم إجراءات فرض حالة الطوارئ برفض حزب الله الإرهابي على الرغم من خطر انتشار الفيروس.

وسجل لبنان، 230 إصابة بينهم 4 وفيات، وهو ما ينذر بخطر داهم واحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي.

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