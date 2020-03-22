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الأعداد السابقة للصحيفة

أمر ملكي بمنع التجول لمدة 21 يوماً

Time منذ 35 دقيقة
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أمر ملكي بمنع التجول لمدة 21 يوماً

واس (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أمرًا من شأنه الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.

وصدر أمره ـ يحفظه الله ـ بالآتي:

أولاً : منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ثانياً : تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ثالثاً : يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
طيب اذا لي معزه عندك وإذا بتقدرين عشرة العمر الي قضيناها في الصحيفة إخوان من سنين يابنت زهران ممكن اعرف وش فيك وايش مضايقكك لأني على اعصابي ولأنك غالية علينا كلنا مو بس أنا علميني ولا تري بدخلك خاص واعرف غصب عنك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لي ثلاثه أيام اسأل لأني فعلآ اهتم لك غير عن الناس كلهم آخرها في خبر مشهد مهيب لسحب غزيرة تغطي سماء ولاية خصب بسلطنة عمان، محرومه أنا ماأحب الكبر وإذا شفتي احد يسأل عنك فدري انه يهتم لك مااخفيكي انا بامكاني التواصل معك لكني مخليكي ع راحتك بس بقولك شي سعد القرني مايستاهل إنك تتكبرين علية
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر جزاك الله خير الجزاء يمكن سئل في خبر ماشفته
الابهاوى
تمام الله يقويهم باقي اطلاق السجناء
دآنـــــــہہ
هلا بك يا قلبي ما عرفت اسمك الا يوم قالت جوجو الفارسه 😂😍 سلامة قلبك وش فيك ❤️

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