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الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال الأزمة في رفع الأسعار

Time منذ ساعة
Views 1733
"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال الأزمة في رفع الأسعار

الرياض (صدى):
باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة و"المنافسة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط هنا أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط ( هنا ).

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
طيب اذا لي معزه عندك وإذا بتقدرين عشرة العمر الي قضيناها في الصحيفة إخوان من سنين يابنت زهران ممكن اعرف وش فيك وايش مضايقكك لأني على اعصابي ولأنك غالية علينا كلنا مو بس أنا علميني ولا تري بدخلك خاص واعرف غصب عنك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لي ثلاثه أيام اسأل لأني فعلآ اهتم لك غير عن الناس كلهم آخرها في خبر مشهد مهيب لسحب غزيرة تغطي سماء ولاية خصب بسلطنة عمان، محرومه أنا ماأحب الكبر وإذا شفتي احد يسأل عنك فدري انه يهتم لك مااخفيكي انا بامكاني التواصل معك لكني مخليكي ع راحتك بس بقولك شي سعد القرني مايستاهل إنك تتكبرين علية
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر جزاك الله خير الجزاء يمكن سئل في خبر ماشفته
الابهاوى
تمام الله يقويهم باقي اطلاق السجناء
دآنـــــــہہ
هلا بك يا قلبي ما عرفت اسمك الا يوم قالت جوجو الفارسه 😂😍 سلامة قلبك وش فيك ❤️

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