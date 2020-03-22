عاهرات تل أبيب يطالبن حكومة إسرائيل بدفع تعويض بعد حظر التجول بسبب كورونا

ترجمة أميرة خالد (صدى):

تقدمت نحو 500 عاهرة في تل أبيب للحكومة الصهيونية في فلسطين المحتلة ببلاغ يطلبن فيه بالسماح لهن بممارسة الرذيلة أو دفع تعويضات مجزية، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة منع حظر التجول بعد تفشي فايروس كورونا.

ومن جانبها، قالت الأميرة إحدى العاهرات وتدعي جيسيكا إنها بدأت حياتها قبل ثلاث سنوات، مبينة أنها من المتظلمات من قرار حكومة الكيان الصيهوني بالدعوة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمثيلاتها من الفتيات للضغط على الحكومة إما دفع تعويضات مجزية أو السماح لهن بممارسة الجنس مع الراغبين دون فرض عليهن قرار منع التجول بعد انتشار أكثر من 800 حالة مصابة بكورونا.

واتهمت جيسيكا الحكومة بتعمدها قتل العاهرات، موضحة أن الشرطة ستغلق كل بيت للدعارة، حيث أن هذه المعركة هي معرفة أن جميع الأقواس قوس قزح تخوض معركة للحد من الدعارة.