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الأعداد السابقة للصحيفة

عاهرات تل أبيب يطالبن حكومة إسرائيل بدفع تعويض بعد حظر التجول بسبب كورونا

Time منذ ساعتين
Views 4363
Comment 3
عاهرات تل أبيب يطالبن حكومة إسرائيل بدفع تعويض بعد حظر التجول بسبب كورونا

ترجمة أميرة خالد (صدى):
تقدمت نحو 500 عاهرة في تل أبيب للحكومة الصهيونية في فلسطين المحتلة ببلاغ يطلبن فيه بالسماح لهن بممارسة الرذيلة أو دفع تعويضات مجزية، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة منع حظر التجول بعد تفشي فايروس كورونا.

ومن جانبها، قالت الأميرة إحدى العاهرات وتدعي جيسيكا إنها بدأت حياتها قبل ثلاث سنوات، مبينة أنها من المتظلمات من قرار حكومة الكيان الصيهوني بالدعوة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمثيلاتها من الفتيات للضغط على الحكومة إما دفع تعويضات مجزية أو السماح لهن بممارسة الجنس مع الراغبين دون فرض عليهن قرار منع التجول بعد انتشار أكثر من 800 حالة مصابة بكورونا.

واتهمت جيسيكا  الحكومة بتعمدها قتل العاهرات، موضحة أن الشرطة ستغلق كل بيت للدعارة، حيث أن هذه المعركة هي معرفة أن جميع الأقواس قوس قزح تخوض معركة للحد من الدعارة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
طيب اذا لي معزه عندك وإذا بتقدرين عشرة العمر الي قضيناها في الصحيفة إخوان من سنين يابنت زهران ممكن اعرف وش فيك وايش مضايقكك لأني على اعصابي ولأنك غالية علينا كلنا مو بس أنا علميني ولا تري بدخلك خاص واعرف غصب عنك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لي ثلاثه أيام اسأل لأني فعلآ اهتم لك غير عن الناس كلهم آخرها في خبر مشهد مهيب لسحب غزيرة تغطي سماء ولاية خصب بسلطنة عمان، محرومه أنا ماأحب الكبر وإذا شفتي احد يسأل عنك فدري انه يهتم لك مااخفيكي انا بامكاني التواصل معك لكني مخليكي ع راحتك بس بقولك شي سعد القرني مايستاهل إنك تتكبرين علية
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر جزاك الله خير الجزاء يمكن سئل في خبر ماشفته
الابهاوى
تمام الله يقويهم باقي اطلاق السجناء
دآنـــــــہہ
هلا بك يا قلبي ما عرفت اسمك الا يوم قالت جوجو الفارسه 😂😍 سلامة قلبك وش فيك ❤️

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